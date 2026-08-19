Все больше британцев выступают за ужесточение политики в отношении Франции из-за мигрантов

Все больше британцев считают, что остановить переправку мигрантов через Ла-Манш на небольших лодках можно более эффективно путем противостояния с Францией, чем благодаря сотрудничеству с ней.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov для Sky News, пишет "Европейская правда".

Больше всего такую позицию разделяют сторонники правых политических сил. Среди избирателей Консервативной партии 67% считают, что противостояние с Францией будет иметь больше шансов на успех, а среди сторонников Reform UK этот показатель составляет 79%.

В то же время среди сторонников Лейбористской партии и Либеральных демократов такого мнения придерживаются по 24%, а среди избирателей "зеленых" – 19%.

Большинство сторонников этих трёх партий считают, что проблему нелегальных переправ можно эффективнее решить путём более тесного сотрудничества с Францией.

Опрос также показал значительный разрыв между общественным мнением и фактическими данными, поскольку 40% британцев ошибочно полагают, что в этом году количество переправ на небольших лодках выросло по сравнению с прошлым годом.

По фактическим данным, в этом году ситуация складывается иначе. С начала года Ла-Манш пересекли 15 897 мигрантов, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, как отмечается, текущее количество переправок является самым низким для этого периода с 2021 года. Показатель также на 26% ниже среднего уровня за последние четыре года.

Ранее лидер Reform UK Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского права и международного права".

Тогда опросы показали, что лишь 13% британцев считают, что Франция пытается остановить небольшие лодки с мигрантами, пытающимися переплыть Ла-Манш.

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