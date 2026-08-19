США і Південна Корея скоротили військові навчання після заяви Трампа

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що щорічні спільні військові навчання з США будуть скорочені на шість днів на прохання Вашингтона.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

У Сеулі заявили, що тривалість та масштаб навчань Ulchi Freedom Shield 2026 року були скориговані у зв’язку з "пропозицією американської сторони".

Тепер навчання завершаться 21 серпня, а не 27 серпня, як планувалося.

Окрім цього, як зазначається, масштаб польової частини навчань буде "частково скорочено", втім конкретні деталі щодо цього ще обговорюються.

Таке рішення пов’язане із тим, що нещодавно американський президент Дональд Трамп оголосив про плани скоротити навчання з Південною Кореєю, посилаючись на свої "дуже добрі" стосунки з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Ці навчання не тільки коштують дорого (...), але й надсилають абсолютно недоречний і ворожий сигнал країні, яка за час президентства Дональда Трампа не становила жодної загрози та завжди виявляла повагу", – сказав тоді він.

Згодом Трамп заявив, що північнокорейський лідер завжди ставився до нього з великою повагою, а ЗМІ повідомили, що президент США начебто наполягає на тому, щоб його помічники організували зустріч із лідером Північної Кореї вже цієї осені.