ЗМІ: Трамп хоче зустрітися з лідером Північної Кореї цієї осені

Президент США Дональд Трамп начебто наполягає на тому, щоб його помічники організували зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином вже цієї осені.

Про це стало відомо The Wall Street Journal від обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, американський президент у приватних бесідах обговорював можливість організації особистої зустрічі з лідером Північної Кореї під час своєї наступної поїздки до Азії, яка може відбутися в листопаді.

Втім, як зазначили співрозмовники, офіційна підготовка до можливої зустрічі ще не почалась.

Хоча Трамп розглядає зустріч віч-на-віч як шанс відновити діалог із Північною Кореєю, аналітики та деякі американські посадовці заявили, що не очікують значного прогресу, оскільки з часу трьох попередніх самітів Трампа та Кім Чен Ина ядерний арсенал Північної Кореї лише посилився.

Під час першого президентського терміну Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України. Восени минулого року Трамп заявляв, що "залюбки" зустрівся б із північнокорейським лідером Кім Чен Ином і навіть був готовий продовжити своє перебування в Південній Кореї заради цієї зустрічі.

Нещодавно Трамп різко скоротив військові навчання з Південною Кореєю й пояснив це "дуже добрими стосунками" із Кім Чен Ином.

Згодом Трамп заявив, що північнокорейський лідер завжди ставився до нього з великою повагою.