США и Южная Корея сократили масштаб военных учений после заявления Трампа

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что ежегодные совместные военные учения с США будут сокращены на шесть дней по просьбе Вашингтона.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

В Сеуле заявили, что продолжительность и масштаб учений Ulchi Freedom Shield 2026 года были скорректированы в связи с "предложением американской стороны".

Теперь учения завершатся 21 августа, а не 27 августа, как планировалось.

Кроме того, как отмечается, масштаб полевой части учений будет "частично сокращен", однако конкретные детали по этому поводу еще обсуждаются.

Такое решение связано с тем, что недавно американский президент Дональд Трамп объявил о планах сократить учения с Южной Кореей, сославшись на свои "очень хорошие" отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Эти учения не только обходятся дорого (...), но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая за время президентства Дональда Трампа не представляла никакой угрозы и всегда проявляла уважение", – сказал тогда он.

Впоследствии Трамп заявил, что северокорейский лидер всегда относился к нему с большим уважением, а СМИ сообщили, что президент США якобы настаивает на том, чтобы его помощники организовали встречу с лидером Северной Кореи уже этой осенью.