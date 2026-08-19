В Польше на переезде поезд сбил велосипедиста

Утром 18 августа в польском городе Раба-Выжняя, расположенном в Малопольском воеводстве, произошла смертельная авария на железнодорожном переезде.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Пассажирский поезд, следовавший в Закопане, на переезде столкнулся с 66-летним велосипедистом.

В результате инцидента мужчина получил смертельные травмы; бригада скорой помощи, прибывшая на место, констатировала его смерть.

В поезде находились около 360 пассажиров. По данным пожарной службы, никто из них не пострадал. В настоящее время для пассажиров организуют альтернативный транспорт.

На месте работают пять пожарных бригад и другие экстренные службы. Правоохранители выясняют точные обстоятельства и причины трагедии.

В начале июня в результате несчастного случая на юге Франции погиб технический работник железной дороги – по неизвестным причинам на путях, где он выполнял работы, оказался поезд.

Три года назад аналогичный трагический случай произошёл на севере Италии – поезд оказался на путях, где велись ремонтные работы, и сбил пятерых работников бригады, все они погибли.

Между тем в Португалии оператор железной дороги требует компенсации от фермеров, чьих овец сбил поезд.