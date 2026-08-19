У Міноборони Польщі вийшли із запереченням щодо нібито недостатнього захисту неба

У Міністерстві оборони Польщі відкинули припущення про нібито нестачу засобів для захисту міст від повітряних загроз.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву 19 серпня опублікувала пресслужба відомства.

У Міноборони зазначили, що публікують коментар "з огляду на твердження, які лунають у публічному просторі щодо нібито недостатнього захисту наших міст від повітряних загроз".

"Інформуємо, що Збройні сили Польщі мають різні типи спроможностей для забезпечення протиповітряного і протиракетного захисту визначених об’єктів, у тому числі міських агломерацій. Зі зрозумілих причин, концентрація цих засобів особливо висока у східній і центральній частині Польщі", – зазначили у заяві, додавши, що йдеться також про сили союзників у НАТО.

У коментарі деталізують, що польська ППО є інтегрованою системою, елементи якої розміщуються відповідно до поточної оцінки загроз та оборонних пріоритетів, і про постійне перебування систем ППО довкола кожного великого міста не йдеться.

"Залежно від характеру і рівня загрози, Збройні сили Польщі можуть підвищити готовність, активувати і розгорнути відповідні протиповітряні і протиракетні засоби для захисту необхідних об’єктів і територій. Детальна інформація щодо поточного розміщення, рівня готовності та планів застосування окремих елементів ППО має оперативний характер і не може публічно розголошуватися", – додають у заяві.

Нагадаємо, польські слідчі підтвердили, що 30 липня у Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на одному з заводів у Московській області.

Прем’єр Дональд Туск після того оголосив, що Варшава розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до ЗРК Patriot.

В Міноборони Польщі висміяли опозиційного ексміністра, який розкритикував ці плани.