В Минобороны Польши опровергли утверждения о якобы недостаточной защите неба

В Министерстве обороны Польши опровергли предположения о якобы недостатке средств для защиты городов от воздушных угроз.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление 19 августа опубликовала пресс-служба ведомства.

В Минобороны отметили, что публикуют комментарий "в связи с утверждениями, звучащими в публичном пространстве, о якобы недостаточной защите наших городов от воздушных угроз".

"Сообщаем, что Вооруженные силы Польши располагают различными типами средств для обеспечения противовоздушной и противоракетной защиты определенных объектов, в том числе городских агломераций. По очевидным причинам, концентрация этих средств особенно высока в восточной и центральной частях Польши", – отмечается в заявлении, где также добавляют, что речь идет и о силах союзников по НАТО.

В комментарии уточняется, что польская ПВО представляет собой интегрированную систему, элементы которой размещаются в соответствии с текущей оценкой угроз и оборонных приоритетов; о постоянном нахождении систем ПВО вокруг каждого крупного города речь не идет.

"В зависимости от характера и уровня угрозы Вооруженные силы Польши могут повысить готовность, а также активировать и развернуть соответствующие противовоздушные и противоракетные средства для защиты необходимых объектов и территорий. Подробная информация о текущем размещении, уровне готовности и планах применения отдельных элементов ПВО носит оперативный характер и не может публично разглашаться", – добавляют в заявлении.

Напомним, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

Премьер-министр Дональд Туск после этого объявил, что Варшава рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для ЗРК Patriot.

В Минобороны Польши высмеяли оппозиционного экс-министра, который раскритиковал эти планы.