Большинство немцев не доверяют ни одной политической партии

В новом опросе об уровне доверия немецких избирателей, опубликованном во вторник, лучшие результаты показали ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") и консервативный блок ХДС/ХСС, однако большинство респондентов не доверяют ни одной из партий.

Данные опроса, проведенного телеканалом RTL/ntv, приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, какая партия лучше всего сможет решить проблемы Германии, 13% опрошенных назвали "АдГ", а 12% – Христианско-демократический союз (ХДС) вместе с их баварскими союзниками из Христианско-социального союза (ХСС). Все остальные партии отставали со значительным отрывом.

В то же время 56% респондентов заявили, что не доверяют ни одной партии в решении проблем страны.

В репрезентативном опросе, проведенном институтом Forsa для RTL и ntv в середине августа, блок ХДС/ХСС был признан наиболее компетентным в трех из шести основных сфер политики. Избиратели больше всего доверяли ХДС/ХСС в вопросах национальной безопасности, экономического развития и обновления инфраструктуры.

Партия "АдГ" заняла первое место в вопросе управления иммиграцией.

Респонденты больше всего доверяли социал-демократам (СДПГ) в вопросе сохранения системы социального обеспечения, тогда как "Зеленые" были признаны наиболее компетентными в вопросе охраны окружающей среды.

Что касается общего уровня поддержки, за неделю изменений не произошло. "АдГ" остается на первом месте с 28%, за ней следуют ХДС/ХСС с 21% и "Зеленые" – 16%. СДПГ и партия "Левые" имеют одинаковый результат – 12%, тогда как пробизнесовая "Свободная демократическая партия" (СДП) остается ниже 5-процентного избирательного барьера.

Еще один недавний опрос показал, что "Альтернатива для Германии" ("АдГ") продолжает значительно опережать блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что последовательные депортации мигрантов и рост экономики являются ключевыми факторами для победы над "АдГ".