Ультраправые вновь возглавили рейтинг партий в Великобритании

Британская правопопулистская партия Reform UK, возглавляемая Найджелом Фараджем, вновь вышла в лидеры в общенациональных рейтингах на фоне победы Фараджа на довыборах в Клактоне.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, проведенный по заказу Sky News, пишет "Европейская правда".

Как показывает опрос, Reform UK опередила лейбористов, которые были лидерами на прошлой неделе, набрав 24% против 22%.

Рывок консерваторов до отметки в 20% на прошлой неделе также сошел на нет, и на этой неделе партия набирает 19%.

В то же время опрос также показывает, что почти две трети британцев считают, что парламентское расследование в отношении средств, которые Фарадж получил до того, как стать депутатом, должно быть возобновлено после его переизбрания. 64% британцев считают правильным продолжение расследования, тогда как 20% – нет.

Большинство сторонников консерваторов (50%), лейбористов (86%), либерал-демократов (85%) и "Зелёных" (82%) считают правильным возобновление расследования.

Среди избирателей Reform UK продолжение расследования поддерживают 27%, 55% выступают против.

Как отмечается, 16 и 17 августа было опрошено в общей сложности 2441 британец.

Как известно, 14 августа лидер партии Reform UK Найджел Фарадж восстановил свое место в парламенте на выборах, которые он инициировал, чтобы укрепить свои позиции на фоне обвинений в финансовых нарушениях.

Представители ключевых британских партий не принимали участия в довыборах в Клактоне, назвав их "цирком".

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