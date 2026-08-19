Таллінн критикує центральний уряд за організацію конференції з відновлення України

Талліннська міська адміністрація критично ставиться до організації міжнародної Конференції з відновлення України, запланованої на січень наступного року, зокрема через можливі труднощі з пересуванням по засніжених вулицях.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Наприкінці січня наступного року в Таллінні відбудеться шоста міжнародна Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC).

Віцемер Таллінна Крістьян Ярван, відповідальний за сфери комунального господарства та підприємництва, критично оцінює організацію конференції та вважає, що її проведення можна було б відкласти на кілька місяців.

Найбільш проблематичним Ярван вважає час проведення конференції – з 27 по 29 січня, заявляючи, що досі цей масштабний захід завжди відбувався або в червні, або в липні.

Він сказав, що досі не розуміє, чому було обрано саме кінець січня.

"З поки що незрозумілих причин прем’єр-міністр Крістен Міхал і міністр закордонних справ Маргус Тсахкна вирішили перенести конференцію на січень", – заявив Ярван.

За словами Ярвана, на успішну організацію такого масштабного заходу залишається занадто мало часу. Він зазначив, що наразі місту невідомі ані місце проведення, ані доповідачі.

За організацію конференції відповідає, серед інших, віцеканцлерка естонського МЗС Марійн Ратник. За її словами, дати проведення завжди визначаються у співпраці з партнерами так, щоб вони вписувалися в загальний календар провідних міжнародних подій.

"Ми довго й заздалегідь обговорювали з українцями, який момент стане найбільш слушним і як він узгоджуватиметься з іншими міжнародними заходами...З огляду також на 24 лютого як дату початку війни, ми хотіли, щоб усе відбувалося у певній природній послідовності. У підсумку ми дійшли спільного розуміння, що це мають бути саме такі дати, і уклали відповідну угоду", – пояснила Ратник.

Ратник додала, що Таллінн має достатньо досвіду в організації провідних міжнародних конференцій і насправді всі деталі постійно обговорювалися з міською владою. Також, за її словами, не варто хвилюватися через надлишок снігу на міських вулицях.

"На Всесвітньому економічному форумі в Давосі кучугури завжди вищі за голову. Глави держав, монархи та інші важливі особи спокійно прогулюються засніженими дорогами, і досі ніхто не скаржився на те, що Давос як місце проведення зазнав репутаційних збитків", – заявила Ратник.

Нагадаємо, 25-26 червня у польському Гданську відбулася п’ята Конференція з відновлення України. Через нове загострення у польсько-українських відносинах президент Володимир Зеленський не поїхав на захід. Українську делегацію очолила тодішня прем’єрка Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті Конференції з питань відновлення України заявив, що майбутнє можна побудувати лише на правді, на взаємній повазі і на розумінні історії.

Про підсумки конференції у Гданську читайте у статті "Європейської правди": Відновлення без Зеленського. Де перемогла та що не отримала Україна на зустрічі у Гданську