Таллинн критикует центральное правительство за организацию конференции по восстановлению Украины

Городская администрация Таллинна критически относится к организации международной Конференции по восстановлению Украины, запланированной на январь следующего года, в частности из-за возможных трудностей с передвижением по заснеженным улицам.

Об этом сообщает ERR, передает "Европейская правда".

В конце января следующего года в Таллинне состоится шестая международная Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference – URC).

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, ответственный за сферы коммунального хозяйства и предпринимательства, критически оценивает организацию конференции и считает, что её проведение можно было бы отложить на несколько месяцев.

Наиболее проблематичным Ярван считает время проведения конференции – с 27 по 29 января, заявляя, что до сих пор это масштабное мероприятие всегда проходило либо в июне, либо в июле.

Он сказал, что до сих пор не понимает, почему был выбран именно конец января.

"По пока непонятным причинам премьер-министр Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Тсахкна решили перенести конференцию на январь", – заявил Ярван.

По словам Ярвана, на успешную организацию такого масштабного мероприятия остается слишком мало времени. Он отметил, что на данный момент городу неизвестны ни место проведения, ни докладчики.

За организацию конференции отвечает, среди прочих, вице-канцлер эстонского МИД Марийн Ратник. По ее словам, даты проведения всегда определяются в сотрудничестве с партнерами так, чтобы они вписывались в общий календарь ведущих международных событий.

"Мы долго и заранее обсуждали с украинцами, какой момент станет наиболее подходящим и как он будет согласовываться с другими международными мероприятиями... Учитывая также 24 февраля как дату начала войны, мы хотели, чтобы всё происходило в определённой естественной последовательности. В итоге мы пришли к общему пониманию, что это должны быть именно такие даты, и заключили соответствующее соглашение", – пояснила Ратник.

Ратник добавила, что Таллинн имеет достаточный опыт в организации ведущих международных конференций и, на самом деле, все детали постоянно обсуждались с городскими властями. Также, по ее словам, не стоит беспокоиться из-за избытка снега на городских улицах.

"На Всемирном экономическом форуме в Давосе сугробы всегда выше головы. Главы государств, монархи и другие важные лица спокойно прогуливаются по заснеженным дорогам, и до сих пор никто не жаловался на то, что Давос как место проведения понес репутационный ущерб", – заявила Ратник.

Напомним, 25–26 июня в польском Гданьске состоялась пятая Конференция по восстановлению Украины. Из-за нового обострения в польско-украинских отношениях президент Владимир Зеленский не поехал на мероприятие. Украинскую делегацию возглавила тогдашняя премьер-министр Юлия Свириденко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на открытии Конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что будущее можно построить только на правде, на взаимном уважении и на понимании истории.

Об итогах конференции в Гданьске читайте в статье "Европейской правды": Восстановление без Зеленского. Что Украина получила и чего не получила на встрече в Гданьске