Генпрокуратура Литви підтвердила зв’язок між інцидентом у Лейпцигу і подіями в країні

Литовська генеральна прокуратура підтвердила, що інцидент із дроном в аеропорту Лейпцига пов’язаний із Литвою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила генпрокурорка Литви Ніда Грунскене, яку цитує Delfi.

Йдеться про інцидент, який стався на початку серпня, коли в аеропорту Лейпцига біля українського літака було виявлено дрон, оснащений вибухівкою та детонатором, що потрапив туди непоміченим.

"Можу лише підтвердити, що такі зв’язки (з Литвою) існують", – сказала журналістам Грунскене.

За її словами, працює об’єднана група слідчих із Великої Британії, Нідерландів, Латвії та інших країн.

"Нагадаю, що одна справа передана до суду, є п’ятеро підозрюваних. Є справа, за якою ведуть розслідування, там 10 підозрюваних, деяких оголошено в розшук, але розслідування триває інтенсивно, співпрацюють як із прокуратурою, так і з іншими відомствами", – підкреслила генпрокурорка.

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що вважає можливим зв’язок між інцидентом у Лейпцигу з іншими запланованими атаками.

Як повідомлялося, на місці інциденту в Лейпцигу німецькі слідчі виявили сліди ДНК, які збігаються з доказами, зібраними після підпалу в логістичному центрі DHL у Лейпцигу в липні 2024 року.