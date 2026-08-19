Генпрокуратура Литвы подтвердила связь между инцидентом в Лейпциге и событиями в стране

Литовская генеральная прокуратура подтвердила, что инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига связан с Литвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, которую цитирует Delfi.

Речь идет об инциденте, произошедшем в начале августа, когда в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой и детонатором, который попал туда незаметно.

"Могу лишь подтвердить, что такие связи (с Литвой) существуют", – сказала журналистам Грунскене.

По её словам, работает объединенная группа следователей из Великобритании, Нидерландов, Латвии и других стран.

"Напомню, что одно дело передано в суд, есть пять подозреваемых. Есть дело, по которому ведется расследование, там 10 подозреваемых, некоторые объявлены в розыск, но расследование продолжается интенсивно, сотрудничают как с прокуратурой, так и с другими ведомствами", – подчеркнула генеральный прокурор.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что считает возможной связь между инцидентом в Лейпциге и другими запланированными атаками.

Как сообщалось, на месте происшествия в Лейпциге немецкие следователи обнаружили следы ДНК, которые совпадают с уликами, собранными после поджога в логистическом центре DHL в Лейпциге в июле 2024 года.