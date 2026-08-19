Уряд Молдови проведе засідання щодо транзиту українського зерна, запросили і фермерів

Уряд Молдови у четвер проведе розширене засідання щодо транзиту українського зерна, на нього запросили представників сільськогосподарських асоціацій.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Речник уряду Молдови оголосив, що 20 серпня планується розширене засідання стосовно залізничного транзиту українського збіжжя. Окрім профільних міністерств, туди запросили також представників асоціацій сільськогосподарської галузі, включно з "Силою фермерів".

"Прем’єр-міністр Василе Тофан виконує обіцянку фермерам та оголошує про проведення розширеного засідання щодо транзиту українського зерна через залізницю Молдови", – повідомив він.

"Запрошено також представників інших сільськогосподарських об’єднань – щоб рішення відображали інтереси всього сектору та забезпечували баланс між потребами усіх зацікавлених сторін", – додав речник.

Нагадаємо, молдовська асоціація аграріїв "Сила фермерів" пригрозила масштабними протестами, якщо до 21 серпня влада "нічого не зробить" з їхніми побоюваннями довкола наданої Україні знижки на залізничний транзит вантажів через територію Молдови.

Асоціація експортерів зернових та олійних культур у Молдові також заявила, що побоюється перевантаження молдовської залізниці через збільшення обсягів транзиту українського збіжжя.