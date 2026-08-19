Правительство Молдовы проведет заседание по транзиту украинского зерна, пригласили и фермеров

Правительство Молдовы в четверг проведет расширенное заседание по вопросу транзита украинского зерна, на которое пригласили представителей сельскохозяйственных ассоциаций.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь правительства Молдовы объявил, что 20 августа планируется расширенное заседание по вопросу железнодорожного транзита украинского зерна. Помимо профильных министерств, на заседание приглашены также представители ассоциаций сельскохозяйственной отрасли, в том числе "Сила фермеров".

"Премьер-министр Василе Тофан выполняет данное фермерам обещание и объявляет о проведении расширенного заседания, посвященного транзиту украинского зерна через железную дорогую Молдовы", – сообщил он.

"Пригласили и представителей других сельскохозяйственных ассоциаций, чтобы найденные решения отражали интересы всего сектора и обеспечивали баланс между потребностями всех вовлеченных сторон", – добавил пресс-секретарь.

Напомним, молдавская ассоциация аграриев "Сила фермеров" пригрозила масштабными протестами, если до 21 августа власти "ничего не сделают" в связи с их опасениями по поводу предоставленной Украине скидки на железнодорожный транзит грузов через территорию Молдовы.

Ассоциация экспортеров зерновых и масличных культур в Молдове также заявила, что опасается перегрузки молдавской железной дороги из-за увеличения объемов транзита украинского зерна.