Прем’єр Латвії: Європа може платити за свою безпеку в євро, ми ж заплатимо людьми

Європа може платити за свою безпеку в євро, а Латвія заплатить людьми.

Про це заявив агентству LETA прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прем’єр коментував своє резонансне інтерв’ю виданню Politico, в якому він заявив про бажання, щоб Брюссель виділив Латвії 7 млрд євро для покриття військових та економічних витрат, спричинених війною Росії. Кулбергс обґрунтовував це тим, що, по-перше, країна перебуває на передовій – кордони країни з Росією та Білоруссю є водночас зовнішніми кордонами ЄС і НАТО. По-друге, через розрив зв’язків із Росією та Білоруссю Латвія зазнає економічних втрат.

Політик пояснив LETA, що вимога Риги не полягає в отриманні цих 7 млрд євро додатково.

За словами прем’єра, йдеться про різницю: Сейм законодавчо встановив фінансування оборони в розмірі не менше 5% валового внутрішнього продукту (ВВП), починаючи з 2027 року, тоді як середньостатистична європейська країна витрачатиме значно менше. Саме через це, міркував Кулбергс, і виникає різниця.

За підрахунками прем’єра, за сім років ці 7 млрд євро становитимуть приблизно 1,8% прогнозованого ВВП Латвії.

Кулбергс заявив, що стримування загроз біля латвійського кордону приносить користь усій Європі.

"Якщо кордон утримується, безпечнішими стають і Баварія, і інші регіони Європи, незалежно від того, чи платить за це Баварія. Коли вигоди спільні, а витрати територіально зосереджені, результат завжди один: недостатні інвестиції", – вважає прем’єр.

Він додав, що "ринкова ціна латвійського боргу" вища саме тому, що Латвія розташована біля кордону, тому країна сплачує найвищу процентну ставку за інвестиції, які знижують ризики для всього Європейського Союзу. Кулбергс вважає, що це фундаментальний недолік ринку і причина, через яку вирішити ситуацію лише коштом позик неможливо.

Кулбергс зазначив, що кожне євро, вкладене в зміцнення зовнішнього кордону ЄС, забезпечує більший стримувальний ефект, ніж євро, витрачене за 1500 кілометрів на захід від цього кордону.

Він розповів, що більша частина витрачених коштів повертається на Захід у вигляді закупівель озброєння та техніки в Німеччині, Франції, Швеції, Нідерландах та Іспанії. Латвія лише бере на себе боргові зобов’язання, тоді як західноєвропейські країни отримують замовлення, зазначив Кулбергс. Він підкреслив, що мова йде не про переказ грошей Ризі, а про придбання європейського суспільного блага.

"Європа може платити за свій кордон євро. Або Латвія заплатить людьми", – заявив Кулбергс.

Кулбергс також підкреслив: якщо ЄС не здатний знайти 2,23 євро на одного мешканця на рік, то питання вже не в тому, чи може Латвія дозволити собі витрачати 5% ВВП. Питання, за його словами, полягає в тому, що на практиці означає пункт 7 статті 42 Договору про Європейський Союз.

Цей пункт передбачає, що у разі, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени зобов’язані надати їй підтримку та допомогу всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Нещодавно Кулбергс також заявив, що 5% від ВВП на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи.

Тим часом прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що оборонний бюджет країни на 2027 рік становитиме не менше 5% її ВВП.