Премьер Латвии: Европа может платить за свою безопасность евро, а мы заплатим людьми

Европа может платить за свою безопасность евро, а Латвия заплатит людьми.

Об этом заявил агентству LETA премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Премьер комментировал свое резонансное интервью изданию Politico, в котором он заявил о желании, чтобы Брюссель выделил Латвии 7 млрд евро для покрытия военных и экономических расходов, вызванных войной России. Кулбергс обосновывал это тем, что, во-первых, страна находится на передовой – границы страны с Россией и Беларусью являются одновременно внешними границами ЕС и НАТО. Во-вторых, из-за разрыва связей с Россией и Беларусью Латвия несет экономические потери.

Политик пояснил LETA, что требование Риги не заключается в получении этих 7 млрд евро дополнительно.

По словам премьера, речь идет о разнице: Сейм законодательно установил финансирование обороны в размере не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП), начиная с 2027 года, тогда как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Именно поэтому, рассуждал Кулбергс, и возникает разница.

По подсчётам премьера, за семь лет эти 7 млрд евро составят примерно 1,8% прогнозируемого ВВП Латвии.

Кулбергс заявил, что сдерживание угроз у границы Латвии приносит пользу всей Европе.

"Если граница удерживается, безопаснее становятся и Бавария, и другие регионы Европы, независимо от того, платит ли за это Бавария. Когда выгоды общие, а расходы территориально сосредоточены, результат всегда один: недостаточные инвестиции", – считает премьер.

Он добавил, что "рыночная цена латвийского долга" выше именно потому, что Латвия расположена у границы, поэтому страна платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, снижающие риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой решить ситуацию только за счет займов невозможно.

Кулбергс отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление внешней границы ЕС, обеспечивает больший сдерживающий эффект, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы.

Он рассказал, что большая часть потраченных средств возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах и Испании. Латвия лишь берет на себя долговые обязательства, тогда как западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс. Он подчеркнул, что речь идет не о переводе денег Латвии, а о приобретении европейского общественного блага.

"Европа может платить за свою границу евро. Или Латвия заплатит людьми", – заявил Кулбергс.

Кулбергс также подчеркнул: если ЕС не способен найти 2,23 евро на одного жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе тратить 5% ВВП. Вопрос, по его словам, заключается в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 Договора о Европейском Союзе.

Этот пункт предусматривает, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Недавно Кулбергс также заявил, что 5% ВВП на оборону Латвии недостаточно для обеспечения безопасности восточного фланга Европы.

Между тем премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что оборонный бюджет страны на 2027 год составит не менее 5% её ВВП.