У Литві знайшли порушення у роботі колишнього глави прикордонної служби

У Литві службова перевірка виявила, що колишній голова Служби охорони державного кордону (СОДК) Рустам Любаєвас порушив встановлений порядок.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив міністр, Любаєвас допустив порушення у контексті інциденту з нападом на прикордонників. Зокрема, він не поінформував політичне керівництво про цей випадок.

"Встановлено, що генерал не дотримався встановленого порядку, затвердженого наказом міністра внутрішніх справ щодо надзвичайних подій на кордоні та про те, у яких випадках і за яких обставин слід інформувати політичне керівництво", – сказав Кателінас.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що під час інциденту на кордоні наприкінці липня нелегальні мігранти намагалися затягнути одного з прикордонників на територію Білорусі, але йому вдалося вирватися.

Кателінас після цього заявив, що якщо ця інформація підтвердиться, він більше не бачить можливості для того, щоб Любаєвас продовжував виконувати свої обов’язки.

У понеділок Любаєвас подав у відставку з посади глави прикордонної служби Литви.