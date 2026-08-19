В Литве выявлены нарушения в работе бывшего главы пограничной службы

В Литве в ходе служебной проверки было установлено, что бывший глава Службы охраны государственной границы (СОДК) Рустам Любаевас нарушил установленный порядок.

Об этом заявил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, Любаевас допустил нарушение в связи с инцидентом, связанным с нападением на пограничников. В частности, он не проинформировал политическое руководство об этом случае.

"Установлено, что генерал не соблюдал установленный порядок, утвержденный приказом министра внутренних дел относительно чрезвычайных событий на границе и о том, в каких случаях и при каких обстоятельствах следует информировать политическое руководство", – сказал Кателинас.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время инцидента на границе в конце июля нелегальные мигранты пытались затащить одного из пограничников на территорию Беларуси, но ему удалось вырваться.

Кателинас после этого заявил, что если эта информация подтвердится, он больше не видит возможности для того, чтобы Любаевас продолжал исполнять свои обязанности.

В понедельник Любаевас подал в отставку с поста главы пограничной службы Литвы.