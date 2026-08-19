Мерц засудив заяви ізраїльського міністра щодо цілеспрямованих убивств у Газі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив рішуче проти заяв щодо цілеспрямованих убивств палестинців у Газі, які висловив міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвіра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За словами заступника речника уряду Себастіан Гілле, канцлер "рішуче засуджує ці нелюдяні заклики", що суперечать міжнародному праву. На думку Мерца, вони є неприйнятними.

Ультраправий ізраїльський міністр Бен-Гвір раніше закликав щоночі вбивати в Газі кілька десятків палестинців. Він заявив, що слід "ліквідовувати від 30 до 40 осіб щоночі". І йдеться не лише про знищення тих людей, від яких виходить безпосередня загроза. "Там є люди, які не гідні жити. Вони не повинні жити. Вони навіть не люди", – сказав міністр національної безпеки Ізраїлю.

Подібні висловлювання Бен-Гвіра та інших ізраїльських політиків у минулому вже викликали гостру міжнародну критику.

У Міжнародному суді ООН у Гаазі відповідні заяви наводилися як можливі докази геноцидних намірів Ізраїлю. Ізраїль відкидає звинувачення у здійсненні геноциду в Газі.

Нагадаємо, високопосадовці з лав консерваторів та соціал-демократів у німецькій керівній коаліції закликають ЄС запровадити санкції проти Бен-Гвіра після того, як той закликав до точкових ліквідацій у Газі кожної ночі.

Нагадаємо, у травні в ЄС заговорили про можливі санкції проти Бен-Гвіра через його поведінку щодо учасників пропалестинської флотилії.

Низка країн ЄС, серед яких Франція та Польща, заборонили йому в’їзд.