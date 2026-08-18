У Німеччині закликають ЄС ввести санкції проти ізраїльського міністра

Високопосадовці з лав консерваторів та соціал-демократів у німецькій керівній коаліції закликають ЄС запровадити санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра після того, як той закликав до точкових ліквідацій у Газі кожної ночі.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

У випуску подкасту, що вийшов минулої суботи, Бен-Гвір заявив: "Я вважаю, що в Газі слід проводити точкові ліквідації, усувати 30, 40 (осіб) щоночі". "І не лише тих, хто становить безпосередню загрозу. Ні, там є люди, які не варті життя. Вони не повинні жити. Вони навіть не люди", – додав він.

Ці коментарі викликали рішучу реакцію з боку консерваторів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Нелюдяні висловлювання Бен-Гвіра заслуговують лише на засудження", – заявив виданню Юрген Гардт, речник із питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у парламенті.

"ЄС повинен накласти на нього санкції на знак універсальної цінності людської гідності та прав людини", – додав Гардт.

Він зазначив, що уряд Ізраїлю без Бен-Гвіра чи його однодумця з крайнього правого крила, міністра фінансів Бецалеля Смотрича, зблизив би Європу та Ізраїль.

Німецькі соціал-демократи висловилися у подібному тоні. Адіс Ахметович, речник партії з питань зовнішньої політики, зазначив, що обидва міністри шокували міжнародну спільноту ще задовго до своїх останніх заяв, і закликав німецький уряд підтримати санкції проти них обох.

Ці заяви свідчать про суттєву зміну позиції Берліна. Німеччина неодноразово виступала проти заходів ЄС, спрямованих проти Ізраїлю, включно з пропонованими у червні санкціями проти Бен-Гвіра та, ще минулого місяця, обмеженнями на торгівлю з незаконними ізраїльськими поселеннями на Західному березі Йордану.

Уряд Мерца поки не пішов за закликами законодавців. У Міністерстві закордонних справ у понеділок відмовилися висловити свою позицію, тоді як деякі урядовці побоюються, що запровадження санкцій проти Бен-Гвіра лише за кілька тижнів до виборів в Ізраїлі 27 жовтня може зіграти йому на руку.

Нагадаємо, у травні в ЄС заговорили про можливі санкції проти Бен-Гвіра через його поведінку щодо учасників пропалестинської флотилії.

Низка країн ЄС, серед яких Франція та Польща, заборонили йому в’їзд.