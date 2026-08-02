В МИД Литвы сообщили о вызове представителя посольства России в связи с ударами по Киеву

Министерство иностранных дел Литвы в субботу, 1 августа, вызвало представителя российского посольства после массированной атаки РФ на Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Литвы, пишет "Европейская правда".

Представителю посольства России в Вильнюсе, которого вызвали в Министерство иностранных дел, был выражен решительный протест в связи с массированной атакой РФ на Киев в ночь на 1 августа, в результате которой были повреждены различные гражданские объекты, в частности посольство Литвы.

В ноте протеста решительно осуждаются российские удары, а также повреждение здания литовского посольства в Киеве и угроза безопасности персонала дипломатической миссии. Отмечается, что такие действия грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

В ноте протеста также подчеркивается, что после проведения тщательной оценки Литва будет требовать от России компенсации ущерба, нанесенного в ходе этого обстрела, и оставляет за собой право принять другие ответные меры против Российской Федерации.

Литва вновь потребовала, чтобы Россия немедленно прекратила эскалацию войны, которую она сама начала, остановила агрессию против Украины, вывела оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и возместила ей нанесенный ущерб.

Напомним, в результате российских ударов по Киеву в ночь на 1 августа было повреждено посольство Литвы.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за дефицита ракет для комплексов Patriot украинским воздушным силам удалось сбить лишь 1 из 27 российских баллистических ракет, и призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что 1 августа Россия устроила настоящий ад в Киеве, и подчеркнул необходимость срочного укрепления украинской ПВО.