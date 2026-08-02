Німеччина закликає Єврокомісію вжити заходів для захисту кордонів ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Європейську комісію вжити заходів для захисту зовнішніх кордонів ЄС на тлі міграційної кризи в іспанському анклаві Сеута.

Про це він сказав у коментарі газеті Bild, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Німеччини назвав кризу в Сеуті "абсолютним випробуванням на міцність" та закликав Європейську комісію вжити заходів, щоб уникнути подібних ситуацій.

"Ситуація в Сеуті в останні дні була справжнім випробуванням на міцність, яке ми витримали. Тому я очікую, що Європейська комісія надасть захист зовнішніх кордонів абсолютний пріоритет, щоб більше не ставити під загрозу Шенгенську систему відкритих внутрішніх кордонів ЄС", – зазначив Вадефуль.

На думку міністра, ця криза також демонструє, наскільки важливо "спільно та оперативно протидіяти дезінформації, яка ставить під загрозу людські життя".

Вадефуль також наголосив, що ефективна міграційна політика не може функціонувати без допомоги третіх країн. Він привітав співпрацю Іспанію та Марокко у вирішенні кризи в Сеуті.

"Щоб контролювати нелегальну міграцію, нам потрібні партнери за межами Європи, як у цьому випадку – Марокко", – сказав німецький міністр.

Ірландія скликала засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ для обговорення міграційної кризи у Сеуті на вівторок, 4 серпня.

Як повідомлялося, 22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

В останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. За оцінками місцевої влади, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

31 липня іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.