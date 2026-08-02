Германия призывает Еврокомиссию принять меры по защите границ ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Европейскую комиссию принять меры по защите внешних границ ЕС на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.

Об этом он заявил в комментарии газете Bild, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Германии назвал кризис в Сеуте "абсолютным испытанием на прочность" и призвал Европейскую комиссию принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций.

"Ситуация в Сеуте в последние дни стала настоящим испытанием на прочность, которое мы выдержали. Поэтому я ожидаю, что Европейская комиссия уделит защите внешних границ абсолютный приоритет, чтобы больше не ставить под угрозу Шенгенскую систему открытых внутренних границ ЕС", – отметил Вадефуль.

По мнению министра, этот кризис также демонстрирует, насколько важно "совместно и оперативно противодействовать дезинформации, которая ставит под угрозу человеческие жизни".

Вадефуль также подчеркнул, что эффективная миграционная политика не может функционировать без помощи третьих стран. Он приветствовал сотрудничество Испании и Марокко в урегулировании кризиса в Сеуте.

"Чтобы контролировать нелегальную миграцию, нам нужны партнеры за пределами Европы, как в данном случае – Марокко", – сказал немецкий министр.

Ирландия созвала заседание Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел для обсуждения миграционного кризиса в Сеуте на вторник, 4 августа.

Как сообщалось, 22 страны ЕС требуют немедленного и скоординированного европейского ответа на события в испанском анклаве Сеута, который столкнулся с внезапным массовым наплывом десятков тысяч нелегалов.

В последние дни десятки тысяч мигрантов попытались массово проникнуть в испанский анклав Сеута с территории Марокко. По оценкам местных властей, в город незаконно проникли около 60 тысяч человек, тогда как Министерство внутренних дел Испании сообщило о более чем 50 тысячах.

31 июля испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.