Уряд Пашиняна у Вірменії подав у відставку

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про відставку свого уряду у зв’язку з початком першої сесії новообраного парламенту – Національних зборів.

Про це повідомляє агенція Armenpress, пише "Європейська правда".

У відеозверненні Пашинян оголосив про початок роботи Національних зборів Вірменії 9-го скликання, що, згідно з Конституцією країни, зобов’язує уряд подати у відставку.

Прем’єр повідомив, що готується підписати відповідну заяву та направити її президенту країни.

Згідно з процедурою, після прийняття відставки уряду глава держави має призначити нового прем'єра, кандидатуру якого висуне парламентська більшість. Очікується, що це відбудеться вже у неділю, 2 серпня.

Оскільки саме партія чинного прем’єр-міністра Вірменії "Громадянський договір" здобула перемогу на парламентських виборах 7 червня і гарантувала собі більшість у Національних зборах, Нікол Пашинян, найімовірніше, знову очолить уряд.

Нагадаємо, останні парламентські вибори у Вірменії відбулися менше місяця тому, 7 червня, в умовах активного російського втручання. Прем’єр країни Нікол Пашинян після них заявив про "історичну перемогу".

Детально про результати голосування 7 червня читайте у статті: Росія втрачає Вірменію: як Кремлю не вдалося заблокувати рух Єревана на захід.