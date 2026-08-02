Правительство Пашиняна в Армении подало в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке своего правительства в связи с началом первой сессии новоизбранного парламента – Национального собрания.

Об этом сообщает агентство Armenpress, пишет "Европейская правда".

В видеообращении Пашинян объявил о начале работы Национального собрания Армении 9-го созыва, что, согласно Конституции страны, обязывает правительство подать в отставку.

Премьер сообщил, что готовится подписать соответствующее заявление и направить его президенту страны.

Согласно процедуре, после принятия отставки правительства глава государства должен назначить нового премьера, кандидатуру которого выдвинет парламентское большинство. Ожидается, что это произойдет уже в воскресенье, 2 августа.

Поскольку именно партия действующего премьер-министра Армении "Гражданский договор" одержала победу на парламентских выборах 7 июня и обеспечила себе большинство в Национальном собрании, Никол Пашинян, скорее всего, вновь возглавит правительство.

Напомним, последние парламентские выборы в Армении состоялись менее месяца назад, 7 июня, в условиях активного российского вмешательства. Премьер страны Никол Пашинян после них заявил об "исторической победе".

Подробнее о результатах голосования 7 июня читайте в статье: Россия теряет Армению: как Кремлю не удалось заблокировать движение Еревана на запад.