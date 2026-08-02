У Греції під час гасіння лісових пожеж зіткнулись два гелікоптери
Новини — Неділя, 2 серпня 2026, 17:28 —
Два вертольоти, які брали участь у гасінні великої пожежі на захід від Афін, зіткнулися, екіпаж одного не вийшов на зв'язок.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Як поінформували у пожежній службі, під час гасіння пожежі в районі Псати зіткнулися два вертольоти.
"Негайно були мобілізовані сили для проведення пошуково-рятувальної операції з пошуку екіпажів, яка наразі триває", – повідомила пожежна служба.
Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο: H στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα #Ψαθα pic.twitter.com/Ic774l8ga5– One Channel (@onetvgr) August 2, 2026
Екіпаж одного з вертольотів у складі двох пілотів було знайдено. За повідомленнями, їм вдалося відразу ж встановити зв’язок. Пілотів доставляють каретою швидкої допомоги до головного госпіталю ВПС в Афінах.
Про стан та долю другого екіпажу поки що нічого не відомо.
Обидва вертольоти злетіли з авіабази Елефсіна.
Нагадаємо, поблизу міста Мегара на захід від Афін у неділю наказали евакуювати людей з індустріального парку та кількох сіл через масштабні лісові пожежі.
Раніше повідомлялось, що двоє рятувальників загинули, опинившись у пастці у своєму автомобілі під час пожежі на Криті.