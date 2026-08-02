В Греции во время тушения лесных пожаров столкнулись два вертолета

Два вертолета, участвовавшие в тушении крупного пожара к западу от Афин, столкнулись; экипаж одного из них не вышел на связь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Как сообщили в пожарной службе, во время тушения пожара в районе Псаты столкнулись два вертолета.

"Немедленно были мобилизованы силы для проведения поисково-спасательной операции по поиску экипажей, которая в настоящее время продолжается", – сообщила пожарная служба.

Σοκαριστικό βίντεο – ντοκουμέντο: H στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα #Ψαθα pic.twitter.com/Ic774l8ga5 – One Channel (@onetvgr) August 2, 2026

Экипаж одного из вертолетов в составе двух пилотов был найден. По сообщениям, с ними удалось сразу же установить связь. Пилотов доставляют на машине скорой помощи в главный госпиталь ВВС в Афинах.

О состоянии и судьбе второго экипажа пока ничего не известно.

Оба вертолета взлетели с авиабазы Элефсина.

Напомним, вблизи города Мегара к западу от Афин в воскресенье было приказано эвакуировать людей из промышленного парка и нескольких деревень из-за масштабных лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своём автомобиле во время пожара на Крите.