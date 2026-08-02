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В Греции во время тушения лесных пожаров столкнулись два вертолета

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Новости — Воскресенье, 2 августа 2026, 17:28 — Кристина Бондарева

Два вертолета, участвовавшие в тушении крупного пожара к западу от Афин, столкнулись; экипаж одного из них не вышел на связь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Как сообщили в пожарной службе, во время тушения пожара в районе Псаты столкнулись два вертолета.

"Немедленно были мобилизованы силы для проведения поисково-спасательной операции по поиску экипажей, которая в настоящее время продолжается", – сообщила пожарная служба.

Экипаж одного из вертолетов в составе двух пилотов был найден. По сообщениям, с ними удалось сразу же установить связь. Пилотов доставляют на машине скорой помощи в главный госпиталь ВВС в Афинах.

О состоянии и судьбе второго экипажа пока ничего не известно.

Оба вертолета взлетели с авиабазы Элефсина.

Напомним, вблизи города Мегара к западу от Афин в воскресенье было приказано эвакуировать людей из промышленного парка и нескольких деревень из-за масштабных лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что двое спасателей погибли, оказавшись в ловушке в своём автомобиле во время пожара на Крите.

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