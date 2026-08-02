МЗС України веде справу директора CEO Club, якого в Польщі затримали "за крадіжку велосипедів"

У МЗС України повідомили, що українські консули чекають доступу до затриманого у Польщі нібито за "крадіжку велосипедів" Дмитра Карчука, директора бізнес-спільноти CEO Club Ukraine.

Про це у пресслужбі МЗС відповіли на запит "Європейської правди".

Як зазначили у міністерстві, отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на його відвідання.

"Запит опрацьовується. Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів. Справа перебуває на контролі установи", – повідомили у МЗС.

Як повідомлялось, Карчука затримали 28 липня на прикордонному переході "Будомеж". Його розшукували німецькі органи влади на підставі європейського ордера на арешт за нібито крадіжку 171 електровелосипеда.

Як заявили слідчі, у 2024 році затриманий начебто використовував підроблені транспортні документи та видавав себе за співробітника транспортної компанії. Вартість викрадених велосипедів оцінюється у понад 126 тисяч євро.

Засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук повідомив, що затримання Карчука, який зараз перебуває у слідчому ізоляторі в Перемишлі, може бути наслідком шахрайтсва з документами. Тобто зловмисники могли використати його персональні дані, щоб забрати вантаж і згодом продати товар.

За словами Гайдачука, Карчук на момент нібито вчинення злочину перебував в Україні і цьому є докази: від офіційних даних про перетин кордону до свідчень людей, з якими він зустрічався в ці дні. Більше того, саме тоді він проходив реабілітацію після операції на коліні, пересувався на милицях і все це задокументовано. Як додав Гайдачук, Карчука підозрюють у тому, що він особисто керував вантажівкою, хоча в нього немає прав відповідної категорії.

Як зазначив Гайдачук, наразі невідомо, хто насправді заволодів вантажем і як персональні дані Карчука потрапили до матеріалів справи.