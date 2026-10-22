ЗМІ: Єврокомісія звільнить Польщу від зобов’язання приймати мігрантів ще на один рік

Європейська комісія, як очікується, повторно звільнить Польщу від виконання зобов’язань, передбачених "механізмом обов’язкової солідарності", які стосуються міграційної політики ЄС.

Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".

Європейська комісія знову звільнить Польщу від обов’язку приймати мігрантів або платити кошти за їх неприйняття. Звільнення діятиме ще один рік. За даними польських ЗМІ, попереднє рішення щодо цього вже ухвалено, а його офіційне оголошення заплановано на 4 листопада.

Йдеться про так званий механізм обов’язкової солідарності, який є частиною міграційного пакту ЄС. Його почали застосовувати на території блоку з червня цього року. Він зобов’язує держави-члени надавати підтримку країнам, що перебувають під міграційним тиском. Це можна зробити трьома способами: приймаючи мігрантів у рамках перерозподілу, сплачуючи кошти (близько 20 тис. євро за одного неприйнятого мігранта) або надаючи технічну та матеріально-технічну допомогу.

Польща вже була звільнена від цього механізму на 2026 рік, оскільки торік Європейська комісія визнала її країною, що перебуває під загрозою підвищеного міграційного тиску і яка опинилася у складній міграційній ситуації. Тоді Брюссель взяв до уваги насамперед велику кількість біженців з України, які перебувають у Польщі, а також міграційний тиск на кордоні з Білоруссю.

Як зазначає RMF24, з минулого року мало що змінилося: біженці з України все ще перебувають у Польщі, а напруженість на кордоні з Білоруссю зберігається.

Звільнення має тимчасовий характер. Через рік Єврокомісія ухвалить чергове рішення з цього питання.

Як повідомлялося, на саміті Європейської ради минулого тижня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та глава польського уряду Дональд Туск вступили в запеклу суперечку на тему міграції.

Лідери Польщі, Данії та Італії закликали Європейський Союз значно посилити свою позицію щодо нелегальної міграції.

1 жовтня уряд Польщі погодив продовження прикордонних перевірок на кордонах з Литвою та Німеччиною до 30 березня наступного року.