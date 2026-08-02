МИД Украины ведет дело директора CEO Club, задержанного в Польше "за кражу велосипедов"

В МИД Украины сообщили, что украинские консулы ожидают возможности встретиться с задержанным в Польше якобы за "кражу велосипедов" Дмитрием Карчуком, директором бизнес-сообщества CEO Club Ukraine.

Об этом в пресс-службе МИД ответили на запрос "Европейской правды".

Как отметили в министерстве, получив информацию от польской прокуратуры о задержании в Перемышле Дмитрия Карчука, Генеральное консульство Украины в Люблине в срочном порядке обратилось к местным компетентным органам с запросом о его посещении.

"Запрос находится на рассмотрении. Украинская сторона рассчитывает на скорейший доступ консулов. Дело находится на контроле ведомства", – сообщили в МИД.

Как сообщалось, Карчука задержали 28 июля на пограничном переходе "Будомеж". Его разыскивали немецкие власти на основании европейского ордера на арест за якобы кражу 171 электровелосипеда.

Как заявили следователи, в 2024 году задержанный якобы использовал поддельные транспортные документы и выдавал себя за сотрудника транспортной компании. Стоимость похищенных велосипедов оценивается в более чем 126 тысяч евро.

Основатель и президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук сообщил, что задержание Карчука, который в настоящее время находится в следственном изоляторе в Перемышле, может быть следствием мошенничества с документами. То есть злоумышленники могли использовать его личные данные, чтобы забрать груз и впоследствии продать товар.

По словам Гайдачука, Карчук на момент предполагаемого совершения преступления находился в Украине, и этому есть доказательства: от официальных данных о пересечении границы до показаний людей, с которыми он встречался в те дни. Более того, именно тогда он проходил реабилитацию после операции на колене, передвигался на костылях, и все это задокументировано. Как добавил Гайдачук, Карчука подозревают в том, что он лично управлял грузовиком, хотя у него нет прав соответствующей категории.

Как отметил Гайдачук, пока неизвестно, кто на самом деле завладел грузом и как личные данные Карчука попали в материалы дела.