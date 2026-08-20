ЄС обіцяє зміни для українців, реакція на обстріл Києва, морський дрон РФ у Румунії: новини дня

В ніч на четвер російський агресор знову вдався до масованої атаки на Україну, цього разу сконцентрувавши удар по Києву. Для багатьох європейських партнерів це стало приводом нагадати про підтримку України, а для Польщі – приводом підняти винищувачі.

А от у Румунії тривога була реальною. Там виявили російський бойовий дрон з вибухівкою, що прямував до газовидобувної платформи.

А в ЄС відреагували не повідомлення про зміну правил для українців та пообіцяли упорядкувати їх на кілька тижнів.

Про це та інше за четвер, 20 серпня – у дайджесті "Європейської правди". Підписуйтеся також на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та термінові новини.

Правила для українців у ЄС

В ЄС обіцяють розʼяснити нові правила захисту для українців найближчими тижнями. Для цього Єврокомісія підготує документ за назвою "операційні настанови" (Operational Guidelines). По факту це буде означати нову зміну, а саме – впорядкування правил надання українцям тимчасового захисту у ЄС.

Роз’яснення для правил, що набрали чинності 5 серпня, передадуть державам-членам ЄС.

Посольство України в Німеччині оприлюднило практичну пораду: українцям варто ставити штампи в паспорти при перетині кордону, і жінок це теж стосується, якщо їм потрібна легалізація у ЄС.

Румунія "відбилася" від дрона РФ

20 серпня румунський винищувач F-16 успішно знищив дрон біля румунських берегів. Це могло бути типовою новиною, але є важлива деталь: йдеться про морський дрон

Зазвичай морські непілотовані катери пов’язують з Україною, і тут також багато хто подумав про нас – але не цього разу.

В Міноборони Румунії відразу сказали, що знищений у морі дрон був не українським.

Ще більше інформації розкрив президент Румунії Нікушор Дан, який звинуватив Росію у ескалації. Вин також повідомив, що румунський F-16 знищив цей дрон поблизу платформи з видобутку газу у Чорному морі, що робило цю російську операцію ще більш небезпечною.

Крім того військові фахівці знайшли, дослідили і безпечно знешкодили решти безпілотника, а також дійшли висновку: знищений дрон містив вибухівку. Ось відео його підриву:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж відреагувала на інцидент і заявила що вважає дії Росії проявом гібридної війни.

"Шахед" над Молдовою

Під час нічного масованого обстрілу РФ України на територію Молдови знову залетів російський безпілотник. Уламки дрона поліція знайшла поблизу населеного пункту Джурджулешти. Крім того, від російського удару біля КПП "Джурджулешти-Рені" сталася пожежа, що теж поширилась на територію Молдови.

За підсумками цих подій президентка Молдови вимагає посилити тиск на Росію.

Експерти-вибухотехніки вже оприлюднили висновок розслідування: це був ударний дрон "Герань", тобто російський "Шахед".

Перевірка такого типу дійсно потрібна, адже всяке буває. Зокрема, від латвійських друзів надійшов протилежний висновок: збитий тиждень тому дрон був українським. Це було очікувано – тоді Сили оборони України атакували Пітер.

Польща

Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про затримання у Варшаві громадянина України, який вчинив невдалий замах на представника української "оборонки".

Спробу вбивства він здійснив на замовлення російських спецслужб.

А ще у Польщі розгоряється скандал через вибір моделі OnlyFans амбасадоркою Варшавського повстання. Асоціація Warszawa44 присвоїла звання "амбасадорки пам’яті" Моніці Ласковській – відомій, зокрема, своєю активною діяльністю на еротичному сервісі OnlyFans.

Реакція на обстріл Києва

У ніч проти 20 серпня Польща підняла свою військову авіацію та мобілізувала "всі необхідні сили" через російську атаку по території України. Саме цьому були присвячені основні повідомлення польських посадовців про атаку.

Від інших країн лунали інші сигнали.

Зокрема, глава МЗС Литви закликав надати Україні членство в ЄС до 2030 року – у тому числі як реакцію на російські обстріли. Бо Росія боює саме проти європейського майбутнього України.

Зробила заяву також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона впевнена, що Росія програє війну, тому мститься, б’ючи по цивільних.

Низка інших політиків також відреагували на нічний обстріл і засудили останню масовану атаку РФ.

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