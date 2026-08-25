Чеський мандрівник проїхав на велосипеді "Україна" з Естонії до Москви

Чеський мандрівник і блогер Давид Піхал проїхав на велосипеді "Україна" майже півтори тисячі кілометрів з Естонії до Москви і поділився враженнями від своєї мандрівки у відео, знятому на Красній площі.

Про це Піхал розповів на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Давид Піхал, відомий під прізвиськом Єбал, – чеський мандрівник, шукач пригод і жартівник із Простєйова. Він зазначив, що солідарність була головною метою його подорожі, а також фізичне навантаження, пригоди та адреналін.

За словами Піхала, дехто з його підписників може вважати, що він "тягне політику в розваги". Водночас мандрівник наголосив, що любить жарти, які займають значну частину його часу, але політика "є всім, що нас оточує і керує нашим майбутнім".

Піхал уточнив, що відео на Красній площі було записане 12 серпня, на восьмий день його подорожі. Після трьох днів у Москві він продовжив маршрут на велосипеді "Україна" і проїхав ще 570 км до Курська.

Загалом, за його словами, він подолав 1473 км, дев’ять ночей провів у наметі, а решту часу зупинявся в готелях.

У Курську мандрівник залишив свій велосипед і потягом вирушив до Бєлгорода, розташованого ближче до кордону з Україною. Він пояснив, що хотів побачити, як у цих місцях функціонує звичайне життя. Піхал, за його словами, кілька разів потрапляв у зони атак безпілотників, спостерігав спроби росіян їх збити, бачив палаючі склади та довгі черги на автозаправках.

При цьому він заявив, що, попри свою незвичну зовнішність і те, що був надзвичайно помітним на дорогах, його ніхто не перевіряв, навіть на військових блокпостах безпосередньо на Курщині.

За його словами, лише один літній чоловік поцікавився портретом на його футболці, де був зображений чеський президент Петр Павел. Піхал відповів, що це його дідусь, і що велосипед також належав йому. За це, за словами чеха, він отримав "велике визнання".

Окремо Піхал розкритикував мандрівників, які їздять до Росії та інших подібних країн, але замовчують характер тамтешнього режиму, безправ'я та відсутність свободи.

Піхал закликав допомагати тим, хто захищається від несправедливості, а також вивчати історію та не піддаватися маніпуляціям.

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