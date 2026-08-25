Чешский путешественник проехал на велосипеде "Украина" из Эстонии в Москву

Чешский путешественник и блогер Давид Пихал проехал на велосипеде "Украина" почти полторы тысячи километров из Эстонии в Москву и поделился впечатлениями от своего путешествия в видео, снятом на Красной площади.

Об этом Пихал рассказал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Давид Пихал, известный под прозвищем Ебал, – чешский путешественник, искатель приключений и шутник из Простейова. Он отметил, что солидарность была главной целью его путешествия, а также физическая нагрузка, приключения и адреналин.

По словам Пихала, некоторые из его подписчиков могут считать, что он "втягивает политику в развлечения". В то же время путешественник подчеркнул, что любит шутки, которые занимают значительную часть его времени, но политика "это всё, что нас окружает и определяет наше будущее".

Пихал уточнил, что видео на Красной площади было снято 12 августа, на восьмой день его путешествия. Проведя три дня в Москве, он продолжил маршрут на велосипеде "Украина" и проехал ещё 570 км до Курска.

В общей сложности, по его словам, он преодолел 1473 км, девять ночей провел в палатке, а остальное время останавливался в гостиницах.

В Курске путешественник оставил свой велосипед и на поезде отправился в Белгород, расположенный ближе к границе с Украиной. Он пояснил, что хотел увидеть, как в этих местах протекает обычная жизнь. По его словам, он несколько раз попадал в зоны атак беспилотников, наблюдал попытки россиян их сбить, видел горящие склады и длинные очереди на автозаправках.

При этом он заявил, что, несмотря на свою необычную внешность и то, что он был чрезвычайно заметен на дорогах, его никто не проверял, даже на военных блокпостах непосредственно в Курской области.

По его словам, лишь один пожилой мужчина поинтересовался портретом на его футболке, где был изображён чешский президент Петр Павел. Пихал ответил, что это его дедушка, и что велосипед также принадлежал ему. За это, по словам чеха, он получил "большее признание".

Отдельно Пихал раскритиковал путешественников, которые ездят в Россию и другие подобные страны, но умалчивают о характере царящего там режима, бесправии и отсутствии свободы.

Пихал призвал помогать тем, кто защищается от несправедливости, а также изучать историю и не поддаваться манипуляциям.

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