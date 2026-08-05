У Польщі оштрафували туристів, які фотографували кордон з Калініградською областю РФ

У Польщі двох громадян Німеччини оштрафували після того, як вони порушили правила перебування біля кордону з Калініградською областю РФ в районі Венгожева.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Як повідомила прикордонна служба, інцидент зафіксували камери спостереження. Двоє туристів пересувалися велосипедами в прикордонній зоні та проігнорували дорожній знак, який забороняє рух цією ділянкою.

За даними прикордонників, німці хотіли ближче побачити зовнішній кордон Європейського Союзу. Крім того, один із туристів робив фотографії території по інший бік кордону.

За порушення правил дорожнього руху кожен із туристів отримав штраф у 500 злотих. Додатково чоловіка оштрафували ще на 200 злотих за фотографування сусідньої сторони кордону. Загальна сума штрафів склала 1200 злотих.

Прикордонна служба Польщі нагадала, що в прикордонній зоні діють спеціальні правила, зокрема заборона на в’їзд на окремі ділянки та фотографування території сусідньої держави.

Зазначимо, 31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Також такі інциденти сталися 3 серпня й 4 серпня.