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Россия атаковала ещё один пограничный пункт на границе с Молдовой

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Новости — Вторник, 25 августа 2026, 09:05 — Кристина Бондарева

Пограничный пункт "Виноградовка – Вулканешты" временно приостановил работу из-за последствий российской атаки.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Инфраструктура международного пункта пропуска "Виноградовка – Вулканешты", расположенного на украинско-молдовской границе, была повреждена ударными беспилотниками. В настоящее время движение через пункт пропуска приостановлено, таможенные процедуры не проводятся.

 
фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенная служба призвала граждан и перевозчиков учитывать эту информацию при планировании маршрутов и выбирать для пересечения украинско-молдовской границы другие пункты пропуска.

Стоит отметить, что этот КПП расположен недалеко от пункта пропуска "Табаки", который Россия атаковала на прошлой неделе.

В результате атаки КПП "Табаки" также приостановил работу.

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