В Армении задержали пророссийского экс-президента Кочаряна и его сына

Во вторник, 25 августа, в Армении задержали второго президента Роберта Кочаряна и доставили его в Антикоррупционный комитет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

С самого утра вторника сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в домах лидера оппозиционной фракции "Армения", второго президента Армении Роберта Кочаряна и его сына Левона Кочаряна.

Помимо Роберта Кочаряна правоохранители, как стало известно "Радио Свободе", задержали его старшего сына Седрака.

Лидер фракции "Армения" Анна Григорян сообщила, что Роберта Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности. Позже руководитель аппарата Кочаряна сообщил, что его доставили в Антикоррупционный комитет.

Тем временем обыск в доме Левона Кочаряна, депутата Национального собрания, продолжается.

Антикоррупционный комитет сообщил, что обыски и другие следственные действия проводятся по нескольким десяткам адресов в рамках уголовного дела, которое комитет расследует в связи с коррупционными преступлениями. Информацию о том, к какому именно уголовному делу это относится, ведомство предоставит позже.

В рамках этого дела правоохранители также проникли в ереванский офис компании Toyota. Пресс-секретарь Следственного комитета сообщил, что следственные и процессуальные действия проводятся в фитнес-клубе Orange Fitness и развлекательном центре Play City, а также в жилищах руководителей этих заведений.

Накануне в парламенте, отвечая на вопрос Левона Кочаряна, премьер-министр Никол Пашинян спросил, за счёт чего его семья стала состоятельной.

"Откуда вы взяли это состояние? Вы хотите сказать, что ваши миллионы должны унаследовать ваши дети, а затем – внуки... Я прямо говорю вам, что этого не произойдет. Это не личное дело, а политическое. Все, понемногу, должно быть возвращено Республике Армения", – сказал Пашинян.

В ответ Кочарян сказал: "Именно суд, а не первое лицо в стране, должен решать, что и кому следует вернуть". Он обвинил власти в применении избирательного подхода к правосудию.

Роберт Кочарян относится к пророссийским политикам Армении. На последних парламентских выборах он призывал поддерживать тесные дружеские отношения с Россией.

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