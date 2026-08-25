В Европе зафиксировали 35 тысяч избыточных смертей во время волн жары этим летом

Согласно данным, полученным с половины европейского континента, этим летом во время четырёх рекордных волн жары, следовавших одна за другой в Европе, умерло как минимум на 35 тысяч человек больше, чем обычно ожидалось.

Такие данные приводит The Guardian, пишет "Европейская правда".

Согласно предварительным национальным данным, только в трех крупнейших странах ЕС – Германии, Франции и Испании – избыточная смертность уже превысила 25 тысяч, и эксперты говорят, что количество смертей значительно возрастет после подсчёта общих данных за август.

Непрерывные волны жары, продолжающиеся в Западной Европе с мая, побили исторические температурные рекорды на сотнях метеостанций, а во Франции зафиксирован самый жаркий день в среднем по стране за всю историю наблюдений.

В конце июня в Германии температурные рекорды были побиты три дня подряд, когда на 46 станциях температура превысила 40°C, тогда как в Испании температура постоянно превышала 42°C.

Наибольшее количество смертей наблюдается в Германии, где в конце прошлой недели сообщили о примерно 14 тысячах смертей, связанных с жарой, с 6 апреля по 9 августа. Агентство здравоохранения Института Роберта Коха (RKI) сообщило, что только за неделю с 22 по 28 июня умерло 9 600 человек.

Данные системы мониторинга смертности Института здравоохранения Карлоса III свидетельствуют о том, что 4947 смертей в Испании можно отнести к жаре в период с мая по эту неделю. Это делает 2026 год худшим годом в стране за всю историю наблюдений по количеству смертей, связанных с жарой, превысив 4520 смертей, зарегистрированных в 2022 году.

Разные страны рассчитывают и представляют свои данные по-разному. Испания и Германия моделируют оценочные показатели смертности, связанной с жарой, в режиме реального времени, сравнивая суточные температуры и показатели смертности для расчета смертей, связанных с жарой.

Такие оценки необходимы, поскольку жара редко указывается в качестве непосредственной причины смерти. В большинстве случаев она усугубляет уже имеющиеся заболевания, такие как респираторные или сердечно-сосудистые, и жертвы умирают от сердечного приступа, инсульта или почечной недостаточности.

Окончательное определение цифр может занять недели или даже месяцы. При этом многие страны еще не обнародовали данные даже за начало августа.

Всемирная организация здравоохранения заявила в мае, что смертность, связанная с жарой, в европейском регионе выросла более чем на 30% за последние 20 лет и имеет все шансы значительно увеличиться вследствие климатического кризиса и старения населения.

В конце июля сообщалось, что во Франции уже связывают почти 5800 избыточных смертей с экстремальной жарой.

По данным мониторингового центра ЕС по вопросам глобального потепления, в этом году Западная Европа пережила самые жаркие июнь-июль за всю историю наблюдений, поскольку климатические изменения привели к историческому лету, отмеченному жарой, засухой и лесными пожарами во всем регионе.