Глава МЗС Угорщини подала в прокуратуру скаргу щодо ковідних закупівель за часів Сійярто

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан подала до Генеральної прокуратури заяву щодо закупівель, які Міністерство закордонних справ проводило під час пандемії коронавірусу за керівництва Петера Сійярто.

Про це Орбан розповіла у відео, оприлюдненому на її Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Орбан повідомила, що заява була підготовлена за результатами перевірки, що проводиться у міністерстві.

Йдеться про закупівлі, проведені у березні та квітні 2020 року, які в умовах надзвичайного стану були звільнені від загальних правил державних закупівель. Їхня загальна вартість становила близько 300 млрд форинтів (приблизно 826 млн євро).

Навесні 2020 року угорське Міністерство закордонних справ придбало близько 16 853 апаратів штучної вентиляції легень, а також засоби захисту, ПЛР-тести та медикаменти. Загалом Угорщина закупила 19 тисяч апаратів ШВЛ, причому зовнішньополітичне відомство закупили більшість – 16 853.

За результатами внутрішньої перевірки, під час закупівель виникли серйозні проблеми, зокрема щодо кількості придбаного обладнання, його ціни, придатності до використання та фінансової доцільності.

За словами Орбан, виявлені під час перевірки матеріали можуть свідчити про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало особливо значної майнової шкоди.

Вони також можуть порушувати питання про відповідальність колишнього керівництва міністерства.

Міністерка зазначила, що на початку перевірки документація щодо COVID-закупівель була неповною. Водночас фахівцям вдалося за допомогою інформаційних технологій відновити втрачені файли, що дозволило отримати повнішу картину подій.

Орбан додала, що у своїй заяві до прокуратури вона запропонувала провести необхідні, на її думку, слідчі дії для встановлення відповідальних за порушення.

Раніше в Угорщині почали розслідування щодо державних субсидій китайському виробнику електромобілів BYD – компанії, куди працевлаштувався Сійярто після того, як пішов з парламенту.

Також прем’єр Петер Мадяр заявив про розслідування щодо зв’язків Сійярто з Росією, проте деталей досі не розголошували.

15 липня Петер Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.