Глава МИД Венгрии подала в прокуратуру жалобу в связи с COVID-закупками в период Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подала в Генеральную прокуратуру заявление в связи с закупками, которые Министерство иностранных дел осуществляло во время пандемии коронавируса под руководством Петера Сийярто.

Об этом Орбан рассказала в видео, опубликованном на ее странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Орбан сообщила, что заявление было подготовлено по результатам проверки, проводимой в министерстве.

Речь идет о закупках, проведенных в марте и апреле 2020 года, которые в условиях чрезвычайного положения были освобождены от общих правил государственных закупок. Их общая стоимость составила около 300 млрд форинтов (примерно 826 млн евро).

Весной 2020 года венгерское Министерство иностранных дел приобрело около 16 853 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также средства защиты, ПЦР-тесты и медикаменты. Всего Венгрия закупила 19 тысяч аппаратов ИВЛ, причем министерство иностранных дел приобрело большую часть – 16 853.

По результатам внутренней проверки, в ходе закупок возникли серьезные проблемы, в частности касательно количества приобретенного оборудования, его цены, пригодности к использованию и финансовой целесообразности.

По словам Орбан, выявленные в ходе проверки материалы могут свидетельствовать о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем особенно значительный имущественный ущерб.

Они также могут повлечь за собой вопрос об ответственности бывшего руководства министерства.

Министр отметила, что в начале проверки документация по закупкам, связанным с COVID, была неполной. В то же время специалистам удалось с помощью информационных технологий восстановить утраченные файлы, что позволило получить более полную картину событий.

Орбан добавила, что в своем заявлении в прокуратуру она предложила провести необходимые, по ее мнению, следственные действия для установления лиц, ответственных за нарушения.

Ранее в Венгрии начали расследование в отношении государственных субсидий китайскому производителю электромобилей BYD – компании, в которую устроился Сийярто после ухода из парламента.

Также премьер Петер Мадьяр заявил о расследовании связей Сийярто с Россией, однако подробности до сих пор не разглашались.

15 июля Петер Сийярто объявил, что складывает депутатский мандат, поскольку получил предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.