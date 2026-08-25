Влада Греції прагне монетизувати ажіотаж навколо фільму "Одіссея"

Уряд Греції та посадовці у сфері туризму налаштовані використати можливості, створені спалахом інтересу до всього грецького завдяки касовій кіноадаптації епічної поеми Гомера "Одіссея" Крістофера Нолана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оперативно організував відеоконференцію з Ноланом, щоб подякувати йому та відзначити "внесок фільму у стимулювання глобального інтересу до давньогрецької культури".

Оскільки значна частина зйомок проходила в Греції, він також зауважив, що "подібні проєкти поєднують багату культурну спадщину Греції із сучасною творчістю".

Зараз посадовці прагнуть конвертувати цей відновлений інтерес до циклопів та канібалів-лестригонів у доходи від туризму.

Грецька національна туристична організація влаштувала престур на батьківщину Одіссея, острів Ітаку, куди той повертався після Троянської війни.

Регіон Пелопоннес розробляє тематичну туристичну програму "Маршрут Одіссея – Пелопоннес Гомера", яка, ймовірно, буде готова до листопада. Наразі регіональна влада розробляє дороговкази та вебсайт, які орієнтуватимуть туристів.

"Мета полягає в тому, щоб пов'язати епоси Гомера та кіновиробництво, з'єднати місця зйомок з іншими локаціями на Пелопоннесі, які пов'язані з самим міфом", – зазначив заступник керівника регіону Пелопоннес з питань туризму Танасіс Міхелонгонас.

До таких місць належить острів Кранае, де, за переказами, Паріс Троянський провів першу ніч з Єленою після її викрадення зі Спарти. Також – крихітний острівець Пефнос, де Зевс, за міфами, сховався у вигляді лебедя і спокусив (або зґвалтував) Леду, яка згодом знесла яйце, з якого вилупилася Єлена Троянська.

"Ми хочемо капіталізувати створений ажіотаж. Очікування, ймовірно, більші за реальність. Звісно, це не змінює того факту, що ми отримали величезний розголос, який коштує мільйони, і саме від нас залежить, чи зможемо ми максимально цим скористатися", – сказав Міхелонгонас

Перші ознаки вказують на те, що Греція справді переживає "бум "Одіссеї".

Дані компанії easyJet holidays на початку серпня зафіксували стрибок: загальна кількість бронювань на материкову Грецію та острівний відпочинок зросла на 18% порівняно з попереднім тижнем. Туроператор Unforgettable Greece повідомив виданню Travel Weekly, що кількість бронювань до Греції збільшилась на 76% у річному обчисленні. Компанія запустила 22 нові тематичні маршрути, що з'єднують Афіни, Корфу та Ітаку.

Фільм також спровокував новий інтерес до класики Гомера: за даними Circana BookScan, з початку року продажі зросли на 70% у Великій Британії та на 76% у США. Згідно з даними Google Trends, які проаналізувала платформа для вивчення мов Preply, онлайн-пошуки за запитом "вивчити грецьку" злетіли на 5000% протягом двох тижнів після виходу фільму.

Нагадаємо, мер Афін збирається вжити заходів, спрямованих на зменшення кількості туристів в історичному центрі міста.

Тим часом у Франції закликають обмежити туристичні походи на Монблан.