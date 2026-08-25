Власти Греции хотят монетизировать ажиотаж вокруг фильма "Одиссея"

Правительство Греции и чиновники из сферы туризма намерены воспользоваться возможностями, открывшимися благодаря всплеску интереса ко всему греческому, вызванному кассовой экранизацией эпической поэмы Гомера "Одиссея" Кристофером Ноланом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис оперативно организовал видеоконференцию с Ноланом, чтобы поблагодарить его и отметить "вклад фильма в стимулирование глобального интереса к древнегреческой культуре".

Поскольку значительная часть съемок проходила в Греции, он также отметил, что "подобные проекты сочетают богатое культурное наследие Греции с современным творчеством".

Сейчас чиновники стремятся превратить этот возрожденный интерес к циклопам и каннибалам-лестригонам в доходы от туризма.

Греческая национальная туристическая организация организовала пресс-тур на родину Одиссея, остров Итаку, куда тот возвращался после Троянской войны.

Регион Пелопоннес разрабатывает тематическую туристическую программу "Маршрут Одиссея – Пелопоннес Гомера", которая, вероятно, будет готова к ноябрю. В настоящее время региональные власти разрабатывают указатели и веб-сайт, которые будут ориентировать туристов.

"Цель заключается в том, чтобы связать эпосы Гомера и кинопроизводство, соединить места съёмок с другими локациями на Пелопоннесе, которые связаны с самим мифом", – отметил заместитель главы региона Пелопоннес по вопросам туризма Танасис Михелонгонас.

К таким местам относится остров Кранае, где, по преданию, Парис Троянский провёл первую ночь с Еленой после её похищения из Спарты. Также – крошечный остров Пефнос, где Зевс, согласно мифам, скрылся в образе лебедя и соблазнил (или изнасиловал) Леду, которая впоследствии снесла яйцо, из которого вылупилась Елена Троянская.

"Мы хотим извлечь выгоду из созданного ажиотажа. Ожидания, вероятно, превосходят реальность. Конечно, это не меняет того факта, что мы получили огромный резонанс, который стоит миллионы, и именно от нас зависит, сможем ли мы максимально этим воспользоваться", – сказал Михелонгонас

Первые признаки указывают на то, что Греция действительно переживает "бум "Одиссеи".

Данные компании easyJet holidays в начале августа зафиксировали скачок: общее количество бронирований на материковую Грецию и отдых на островах выросло на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Туроператор Unforgettable Greece сообщил изданию Travel Weekly, что количество бронирований в Грецию увеличилось на 76% в годовом исчислении. Компания запустила 22 новых тематических маршрута, соединяющих Афины, Корфу и Итаку.

Фильм также вызвал новый интерес к классике Гомера: по данным Circana BookScan, с начала года продажи выросли на 70% в Великобритании и на 76% в США. Согласно данным Google Trends, проанализированным платформой для изучения языков Preply, онлайн-поиски по запросу "изучить греческий" взлетели на 5000% в течение двух недель после выхода фильма.

Напомним, мэр Афин намерен принять меры, направленные на сокращение количества туристов в историческом центре города.

Тем временем во Франции призывают ограничить туристические походы на Монблан.