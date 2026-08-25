Кос представила предложения по пересмотру процесса расширения ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представила четыре направления для обсуждения изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.

Об этом она объявила на конференции послов Хорватии в Загребе во вторник, цитирует Euronews, пишет "Европейская правда".

По словам Кос, ЕС сейчас переживает новый "Хельсинкский момент", имея в виду встречу европейских лидеров в столице Финляндии, которая проложила путь к масштабному расширению Евросоюза после холодной войны, когда к блоку присоединились 10 стран.

"Мир изменился. И расширение должно измениться вместе с ним… Комиссия представит свои идеи о том, как Европейский Союз должен подготовиться, когда страны-кандидаты приближаются к финишу переговоров о вступлении", – отметила еврокомиссар.

По ее словам, государства-члены должны прийти к соглашению по четырем ключевым вопросам, чтобы достичь консенсуса относительно принятия новых стран в ЕС.

Во-первых, по мнению Кос, расширенный Евросоюз потребует значительных реформ, чтобы сохранить способность действовать и быстро адаптироваться в период кризиса.

Она утверждает, что изменения в процессы принятия решений и институциональные договоренности можно внести без изменения договоров, что потребует длительных переговоров и непредсказуемого процесса ратификации среди государств-членов.

"Мы должны использовать это, чтобы сделать процесс принятия решений более гибким и эффективным. Это также может означать сокращение числа сфер, в которых одно государство-член может блокировать всех остальных", – сказала чиновница.

Она также указала на усиленное сотрудничество – правовой механизм, позволяющий меньшей группе стран ЕС продвигать конкретную инициативу, когда другие государства-члены к этому не готовы.

Еще одним элементом, на который обратила внимание еврокомиссар, является усиление действующих гарантий, чтобы предотвратить отступление новых членов от демократических стандартов и верховенства права. Эту идею выдвинули пять стран-основательниц ЕС как урок из опыта Венгрии во времена Виктора Орбана.

"Мы должны убедиться, что не допускаем "троянских коней". Ни сегодня, ни через 10 или 20 лет. Недавний опыт показал, что могут потребоваться более строгие меры предосторожности для предотвращения – и, при необходимости, исправления – нарушений основополагающих принципов и ценностей нашего Союза", – сказала Кос.

Кроме того, несколько стран ЕС, в частности Франция и Германия, предложили блоку пересмотреть свою методологию расширения, в частности путем "постепенной интеграции", которая предоставила бы странам-кандидатам ощутимые преимущества на ранней стадии присоединения.

"Мы должны отказаться от логики "всё или ничего" в расширении. Нам нужен более структурированный подход, чтобы преодолеть нехватку времени, которого у нас больше нет. Нам нужно искать более амбициозные пути постепенной интеграции", – пояснила еврокомиссар.

Срочность переосмысления методологии расширения блока в значительной степени обусловлена началом процесса вступления Украины, поскольку столицы ЕС опасаются, что определенная форма членства и гарантии безопасности могут стать частью возможного мирного соглашения с Россией.

В заключение еврокомиссар по вопросам расширения отметила, что Брюссель должен осознавать влияние, которое новые члены окажут на страны блока, и защищать интересы ЕС от потенциальных рисков.

"У нас есть опыт внедрения далеко идущих переходных мер, направленных на обеспечение бесперебойной интеграции новых членов. И мы должны гарантировать, что бюджет ЕС и в дальнейшем сможет финансировать наши приоритеты", – добавила она.

В прошлом месяце сообщалось, что Европейская комиссия работает над предложениями по реформированию процесса расширения ЕС в ответ на идеи государств-членов, а также для того, чтобы избежать возложения бремени новых гарантий исключительно на Черногорию – страну-кандидата с самым высоким уровнем евроинтеграции.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил ввести статус "ассоциированного членства" для Украины.