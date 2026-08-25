Кремль здивувала підтримка президентом Фінляндії ударів по Wildberries

Речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що підтримка президентом Фінляндії Александром Стуббом ударів України вглиб Росії, зокрема по складах Wildberries, викликає подив.

Заяву Пєскова у вівторок наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

За словами речника Кремля, такі заяви нічого, крім подиву не викликають.

"Адже буквально кілька тижнів тому президент Фінляндії говорив про необхідність налагодження відносин із Росією рано чи пізно. І він говорив про те, що краще це робити раніше, ніж пізніше. Але зараз ми бачимо, що все-таки такі заяви, що ескалують ситуацію, взяли гору", – сказав Пєсков журналістам у вівторок.

Він додав, що Стубб "є яскравим представником партії війни разом із прем’єр-міністром Великої Британії".

"Вони відзначилися за останні кілька днів такими войовничими заявами. Вони хочуть, щоб війна тривала. Вони обманюють своїх виборців, кажучи про те, що можлива поразка Росії. Це дуже великий обман. І вони, судячи з усього, відмовляються сприймати реалії, які існують "на землі", – сказав речник Кремля.

24 серпня під час візиту до Києва Стубб заявив, що союзники мають надати Україні військову та фінансову підтримку і нарощувати її спроможності завдавати ударів у глибину території противника.

"Причина дуже проста: це підвищує для Росії ціну та вартість війни. І ми вже можемо це бачити, зокрема в тому, що 65% населення Росії хоче завершення цієї війни. А удари по логістичних центрах, таких як Wildberries, збільшують цей показник ще на 10%. Тож якщо ваше запитання полягає в тому, чи вважаю я це доцільною військовою стратегією України, моя відповідь – так, безумовно", – сказав Стубб.

У червні Стубб припустив, що існують тихі сигнали про готовність Росії до діалогу з Євросоюзом щодо ситуації в Україні.

У травні Стубб заявляв, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом через позицію США.