Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поддержка президентом Финляндии Александром Стуббом ударов Украины вглубь России, в частности по складам Wildberries, вызывает удивление.

Заявление Пескова во вторник приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря Кремля, такие заявления не вызывают ничего, кроме удивления.

"Ведь буквально несколько недель назад президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что лучше это делать раньше, чем позже. Но сейчас мы видим, что все-таки такие заявления, которые эскалируют ситуацию, взяли верх", – сказал Песков журналистам во вторник.

Он добавил, что Стубб "является ярким представителем партии войны наряду с премьер-министром Великобритании".

"Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, судя по всему, отказываются воспринимать реалии, существующие „на земле", – сказал пресс-секретарь Кремля.

24 августа во время визита в Киев Стубб заявил, что союзники должны оказать Украине военную и финансовую поддержку и наращивать её способности наносить удары в глубину территории противника.

"Причина очень проста: это повышает для России цену и стоимость войны. И мы уже можем это видеть, в частности в том, что 65% населения России хочет завершения этой войны. А удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, увеличивают этот показатель еще на 10%. Поэтому, если ваш вопрос заключается в том, считаю ли я это целесообразной военной стратегией Украины, мой ответ – да, безусловно", – сказал Стубб.

В июне Стубб предположил, что существуют неявные сигналы о готовности России к диалогу с Евросоюзом по поводу ситуации в Украине.

В мае Стубб заявлял, что Европе в конечном итоге придётся возобновить диалог с российским руководством из-за позиции США.