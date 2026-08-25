Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Естонії

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі своїм естонським візаві Аларом Карісом.

Про це він повідомив у вівторок, 25 серпня, у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що цими днями Каріс відвідує Україну як чинний президент Естонії востаннє.

"Я вдячний Естонії за досягнутий рівень нашої співпраці і за незмінну принциповість в оцінках російської агресії та у спільних європейських діях на захист", – наголосив він.

Український президент акцентував, що країни підтримують безпекові спроможності одне одного.

"Естонія однією з перших дієво включилась у відбудову України, і є конкретні обʼєкти на Житомирщині, які відновлені завдяки співпраці з Естонією. Розраховуємо, що і надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни", – додав Зеленський.

Раніше Каріс у своїй промові на параді на честь дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін.

Також він розповів, що після закінчення терміну повноважень на нього чекає довгий список справ, які доведеться виконати вдома.

Спікер парламенту Естонії (Рійгікогу) Лаурі Хуссар за пропозицією президента Алара Каріса скликає 2 вересня позачергову сесію для виборів нового президента Естонії.