Зеленский провел в Киеве встречу с президентом Эстонии

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве со своим эстонским визави Аларом Карисом.

Об этом он сообщил во вторник, 25 августа, в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что в эти дни Карис посещает Украину в качестве действующего президента Эстонии в последний раз.

"Я благодарен Эстонии за достигнутый уровень нашего сотрудничества и за неизменную принципиальность в оценках российской агрессии и в совместных европейских действиях по защите", – подчеркнул он.

Украинский президент подчеркнул, что страны поддерживают потенциал друг друга в сфере безопасности.

"Эстония одной из первых активно включилась в восстановление Украины, и в Житомирской области есть конкретные объекты, восстановленные благодаря сотрудничеству с Эстонией. Рассчитываем, что и в дальнейшем участие Эстонии будет активным во всех коалициях, созданных за время полномасштабной войны", – добавил Зеленский.

Ранее Карис в своей речи на параде в честь Дня победы в освободительной войне 1919 года намекнул, что не будет баллотироваться на второй срок.

Также он рассказал, что после истечения срока полномочий его ждет длинный список дел, которые придется выполнить дома.

Спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Лаури Хуссар по предложению президента Алара Кариса созывает 2 сентября внеочередную сессию для выборов нового президента Эстонии.