Президент Финляндии о зиме в Украине: "Важно рассчитывать на худший сценарий"

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украине важно быть готовой к "худшему" сценарию в отношении того, какой будет ситуация зимой.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Стуббу напомнили, что Украина сейчас готовится, по прогнозам, к суровой зиме, а также спросили, совпадает ли это с его ожиданиями относительно будущей ситуации.

"Я также считаю, что важно рассчитывать на худший сценарий и быть к нему готовым", – ответил на это финский президент.

В то же время он подчеркнул, что украинское наступление "очень сильное уже где-то 8–9 месяцев", а также отметил, что ежемесячно украинские Силы обороны уничтожают "где-то 30–35 тысяч военных". Кроме того, он упомянул и о дальнобойных ударах.

"Всё это свидетельствует о том, что Украина действует гораздо успешнее, чем раньше. Но это не означает, что зимы не будет", – сказал он.

Стубб подчеркнул, что Финляндия активно работает над тем, чтобы у Украины было достаточно энергоносителей, были дизельные генераторы, в частности, от финского производителя Wärtsilä.

"Действительно, мы должны готовиться к худшему. Это необходимо", – добавил он.

Недавно стало известно, что Финляндия готовит следующий пакет ПВО, который будет включать некоторые из самых важных потребностей Украины.

Также сообщалось, что правительство Швеции приняло решение о выделении Украине нового пакета помощи на сумму почти 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов евро) на 2026 год для поддержки энергетического сектора перед зимой.

Также смотрите полное интервью с президентом Финляндии по ссылке.