Норвегия намерена ужесточить правила использования смарт-очков

Правительство Норвегии планирует ужесточить меры в отношении использования смарт-очков и аналогичных устройств в связи с опасениями по поводу конфиденциальности

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Министерство цифровизации Норвегии заявило, что стремится к "более строгому регулированию" носимых технологий и призывает как государственный, так и частный сектор "рассмотреть возможность разработки собственных руководящих принципов".

"Мы видим, что конфиденциальность людей и защита данных подвергаются давлению со стороны новых технологий, поэтому я намерена регулировать смарт-очки и аналогичные устройства более строго, чем сегодня", – заявила министр цифровизации и государственного управления Норвегии Карианне Тунг.

По её словам, это может, например, предусматривать запрет таких функций, как распознавание лиц других людей в общественных местах.

Министр добавила, что министерство также создаст "экспертную группу", которая будет консультировать ведомство по вопросам регулирования этой технологии.

Смарт-очки обычно оснащены такими функциями, как встроенные камеры, микрофоны и дисплеи с технологией дополненной реальности, что позволяет пользователям делать фото и снимать видео или проецировать данные в поле зрения.

В последние месяцы их использование вызывает всё больше споров: критики выражают обеспокоенность по поводу вопросов конфиденциальности и возможности использования очков для "наблюдения", в то время как другие отмечают их преимущества для людей с ограниченными возможностями, особенно для незрячих или людей с нарушениями зрения.

Сообщалось, что кинотеатры в Великобритании начали запрещать или ограничивать использование смарт-очков с камерами, в частности моделей Meta с функциями искусственного интеллекта.

Недавно основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.