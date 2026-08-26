На кордоні з Молдовою модернізували пункт пропуску

На Буковині провели комплексне оновлення пункту пропуску "Кельменці – Ларга", що на кордоні з Молдовою.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, пише "Європейська правда".

Ключовим рішенням під час оновлення пункту пропуску стало використання модульної інфраструктури. Це дозволило уникнути тривалого капітального будівництва.

До модернізації співробітники служб працювали у металевих вагончиках, які не відповідали сучасним вимогам та не мали зручних умов для роботи.

Наразі на пункті встановлено нові модульні приміщення, відремонтовано дорожнє покриття та навіси, облаштовано санітарну зону, автономну систему каналізації та систему водозабезпечення.

Перший заступник міністра з відновлення Сергій Деркач спільно з головою обласної військової адміністрації Русланом Осипенком оглянули результати модернізації. Під час візиту обговорили необхідність забезпечення пункту пропуску укриттям та додатково оцінити безпекові рішення.

Відповідальним службам поставили завдання надати конкретні пропозиції щодо посилення захисту людей на території пункту пропуску.

Пункт пропуску "Кельменці – Ларга" забезпечує автомобільне сполучення між Україною та Республікою Молдова і є частиною транспортної мережі Чернівецької області.

У ніч проти 25 серпня Росія завдала удару по міжнародному пункту пропуску "Виноградівка – Вулканешти", який розташований на українсько-молдовському кордоні.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що це вже третій російський напад на українсько-молдовські прикордонні переходи за останні два тижні.

КПП "Виноградівка – Вулканешти" розташований неподалік від пункту пропуску "Табаки", який Росія атакувала минулого тижня.